The Circle, aumento di capitale da 2,1 milioni di euro

(Teleborsa) -, la più estesa azienda agricola acquaponica d'Europa, ha chiuso un. Il round fa seguito a un finanziamento del valore di 1,5 milioni di euro da parte di Invitalia attraverso la misura Smart & Start Italia - PON Imprese e competitività 2014 - 2020, portando a 3,6 milioni di euro il valore complessivo dell'iniezione di capitale. Hanno guidato il round, fondo di Venture Capital che opera nell'ambito dell'impact investing, eLa società aveva già annunciato l'ingresso di Achille Lauro con la sua holding De Marinis, famiglia Pulcinelli con Gruppo Bricofer, famiglia Brachetti Peretti e Gruppo CR.Le risorse - si legge in una nota - finanzieranno ladi produzione di insalate ed erbe aromatiche acquaponiche destinate alla ristorazione, uno a Roma e uno a Milano, l'ampliamento della produzione dedicata ai prodotti trasformati e la realizzazione del primo impianto di trasformazione biomimetico d'Italia per la produzione di pesti, oli e sali aromatizzati di origine acquaponica che avrà sede in Abruzzo."Oltre ad un deciso aumento della produzione di prodotti di origine acquaponica, gli investimenti consentiranno un elevato progresso all'interno degli impianti grazie all'implementazione nei processi della proprietà intellettuale sviluppata in questi anni sia nei sistemi di coltivazione che nelle operazioni di taglio e pulizia", ha commentato, co-founder e CEO di The Circle.The Circle èdall'incontro dei biotecnologi Valerio Ciotola, Simone Cofini, Lorenzo Garreffa e del marketer Thomas Marino, quattro giovani imprenditori classe 1992 uniti dall'ambizione di abbattere lo spreco di acqua e di suolo in agricoltura attraverso una tecnologia che accoppia coltivazione fuori suolo e allevamento di pesci.