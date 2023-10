Tokyo debole, listini cinesi chiusi per festività

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in una seduta dagli scambi ridotti per ladei listini della Cina continentale, di Hong Kong, della Corea e dell'India.termina a la seduta in calo, riportando una variazione pari a -0,31% sul, dopo che a settembre l' è scesa al ritmo più rapido degli ultimi sette mesi (l'indice finale PMI della Jibun Bank è sceso a 48,5 punti, dai 49,6 ad agosto e più o meno in linea con la lettura flash di 48,6).Diversi policymaker dellahanno discusso delle prospettive di un'eventuale uscita dalla politica ultra-espansiva, hanno mostrato idella riunione di settembre.In calo(-0,22%), con gli investitori che si sono mostrati cauti in vista della decisione della Reserve Bank di domani, la prima sotto il nuovo governatore Michele Bullock. Mercoledì sarà il turno della banca centrale della Nuova Zelanda.La giornata dell'1 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,16%. Effervescente l', che scambia con una performance decisamente positiva dell'1,66%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,21%.Il rendimento dell'tratta 0,78%, mentre il rendimento delè pari 2,72%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 6 punti; preced. 5 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,6 punti; preced. 49,6 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,9%; preced. -2,7%).