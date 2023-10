ITS e apprendistato, Intesa Sanpaolo e Fondazione Adapt: "Maggiore stabilità occupazionale per gli studenti"

(Teleborsa) - I percorsi ITS svolti in apprendistato garantiscono agli studenti maggiore stabilità occupazionale mentre forniscono alle imprese risposte concrete ai loro fabbisogni formativi. È quanto emerge dallacondotta dain collaborazione cone presentata oggi a Milano. L'evento ha visto gli interventi dipresidente Fondazione ADAPT;executive director SME Sales & Marketing, Banca dei Territori Division, Intesa Sanpaolo;executive director Strategic Support, Intesa Sanpaolo;responsabile Social Development and University Relations, Intesa Sanpaolo;ricercatore Fondazione ADAPT;presidente rete ITS Italia;, docente di Organization Theory and Design presso il MIP-Politecnico di Milano;direttore generale Sorint.lab;sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito.La ricerca mette a disposizione di tutti gli interessati – giovani, ITS, e imprese – un documento agile in grado di fornire le ragioni condividere le esperienze e i modelli organizzativi e gli strumenti e metodi per "fare apprendistato" all'interno dei percorsi ITS.In Italia i NEET (che non studiano e non lavorano) sono il 17,8% dei giovani tra i 18 e 29 anni. Il forte calo demografico che si protrae da oltre vent'anni vede i lavoratori tra i 50 e i 64 anni quasi raddoppiati (+91%) e oggi un lavoratore su tre ha più di 50 anni. A questo si aggiunge la fase di doppia transizione, green e digital, che si sta attraversando e che richiede un robusto investimento sulle competenze dei lavoratori, così da potenziare la capacità di assorbimento delle imprese dei territori. Il risultato è che il 46% delle figure ricercate dalle imprese è di difficile reperimento.In questo contesto, gli ITS rappresentano un segmento formativo d'eccellenza, con tassi di placement dei diplomati che si attestano attorno all'80% a 12 mesi dal conseguimento del titolo, e soprattutto il 91% di loro svolge un lavoro coerente con quanto studiato. Elemento chiave del loro successo è la stretta connessione con il mondo del lavoro, che può essere ulteriormente rafforzata grazie al ricorso all'apprendistato di alta formazione.Laha fatto emergere che le Fondazioni ITS che erogano corsi in apprendistato hanno un tasso di placement dei diplomati ancora più elevato, pari a circa l'86%.L'apprendistato è uno strumento ancora poco diffuso, ma a cui aziende e Fondazioni ITS guardano con crescente interesse: si passa dai 14 contratti attivati nel 2017 ai 184 dell'anno scorso. Grazie all'analisi qualitativa che ha coinvolto 77 Fondazioni ITS, la ricerca ha permesso di mettere in evidenza i punti di forza e le criticità di questo strumento e individuare strategie per favorirne il ricorso. Il 27% degli intervistati ha individuato come punto di forza il miglior dialogo tra Fondazione e Imprese e il 26% il miglior placement dei diplomati; in generale è stato evidenziato come questo strumento contribuisca a propagare l'innovazione. Sul fronte delle criticità, dalle interviste emerge che le principali difficoltà sono legate alla poca chiarezza della normativa vigente, oltre che alla complessità organizzativa e gestionale.