Borse asiatiche deboli, chiuse Tokyo e Seul

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con iper la Golden Week. Nonostante l'impennata delle vendite al dettaglio in Cina durante le festività, gli analisti di Citi non vedono alcuna "sorpresa al rialzo". "Non abbiamo grandi aspettative sulle vendite della maggior parte dei rivenditori nel mese di settembre o nel terzo trimestre del 2023 e siamo cauti sui titoli in cui le aspettative del mercato sono elevate", hanno scritto in una nota.Intanto, gli scambi sono comunque limitati per laper festività.Spiccano i, che sono schizzati del 4% dopo il riaccendersi del conflitto Israele-Hamas, a seguito di un attacco a sorpresa contro Israele da parte del gruppo terroristico palestinese Hamas.scambia in ribasso (-0,41%), così come Shanghai (-0,49%). Sopra la parità(+0,20%). Negativo(-0,47%). Sui livelli della vigilia(+0,2%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,29%. Apprezzabile rialzo per l', in guadagno dell'1,33% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,36%.Il rendimento dell'tratta 0,8%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 3.091 Mld ¥; preced. 2.772 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,1%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -3%).