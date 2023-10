Borse asiatiche positive. Spicca Seul con rally Samsung Electronics

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, tra cui. Il colosso tecnologico dei chip prevede un calo del 78% dell'utile operativo nel trimestre terminato a settembre, ma questa guidance è risultata leggermente superiore alle aspettative degli analisti.Secondo quanto riferito da Kyodo News, citando fonti anonime, lastarebbe valutando laper l'anno in corso (che termina a marzo) a quasi il 3%, rispetto all'attuale previsione del 2,5%.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,61%, mentresale dello 0,20%.Ottima la prestazione di(+1,85%); sulla stessa linea, in netto miglioramento(+2,21%). Guadagni frazionali per(+0,6%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,69%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 10 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,77%, mentre il rendimento delè pari 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,1%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -3%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,8%).