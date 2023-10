Wall Street mista con inflazione settembre sopra le attese

Domino's Pizza

(Teleborsa) -dopo che i dati macroeconomici diffusi prima dell'apertura del mercato hanno mostrato che i prezzi al consumo nella più grande economia mondiale sono stati più alti del previsto a settembre, suggerendo che la. In particolare, i prezzi al consumo statunitensi sono risultati leggermente sopra la consensus sia su base mensile che su base annua, in un contesto di costi più alti per l'affitto e la benzina, mentre, dando sostegno alle attese dei mercati finanziari che la Federal Reserve non alzerà i tassi di interesse il mese prossimo.Nel frattempo, neiche sono stati pubblicati ieri sera , è emerso che policymaker credono che la banca centrale debba "" sulle prossime decisioni e segnalato che stavano lottando con due rischi principali: non inasprire la politica abbastanza da frenare l'elevata inflazione e alzare i tassi a un livello tale da avere un impatto eccessivo sull'attività economica più ampia.Sul fronte delleha deluso le aspettative del mercato per i suoi ricavi trimestrali,ha offerto una previsione deludente sugli utili per il 2024, mentreha riportato profitti trimestrali più forti del previsto ma ha ridotto le sue prospettive per l'intero anno a causa dei maggiori costi del carburante.Guardano i, ilsi attesta sui valori della vigilia a 33.807 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.384 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,57%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,35%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+0,97%) e(+0,42%). Nel listino, i settori(-0,95%),(-0,93%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+5,75%),(+1,30%),(+0,99%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,59%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,39%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,37%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,33%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,23%),(+5,75%),(+4,33%) e(+4,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,99%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,15 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 3,95%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,69%.