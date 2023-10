Mercati asiatici in calo per dati preoccupanti su ripresa cinese

ING

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre gliper il mese di settembre. In particolare, l'indice dei prezzi al consumo cinese per settembre è rimasto piatto , inferiore all'aumento dello 0,2% previsto dagli analisti, mentre è stato registrato un calo del 2,5% su base annua per l'indice dei prezzi alla produzione, rispetto alle stime di un calo del 2,4%."I dati sull’inflazione di settembre ci ricordano che, nonostante il recente rafforzamento degli indicatori di attività, la, ed è forse alla base delle recenti voci di un approccio leggermente più accomodante ai deficit del governo centrale", ha commentato Robert Carnell, Head of Research dell'area Asia-Pacific perSecondo fonti a conoscenza della questione, citate da Bloomberg, la Cina starebbe valutando la possibilità di costituire unsostenuto dallo Stato perda 9,5 trilioni di dollari.Intanto, leleggermente nei tre mesi terminati a settembre, secondo quanto mostrato da un sondaggio trimestrale della banca centrale.Prevale la cautela a, con ilche chiude la seduta con un calo dello 0,55%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,33%, mentrescende dello 0,82%.Depresso il mercato di(-2,2%); con analoga direzione, in discesa(-0,94%). In frazionale calo(-0,61%); con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,6%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%.Il rendimento per l'è pari 0,76%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.