Mercati europei deboli. Milano inclusa

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo la chiusura mista dei mercati statunitensi, nella sessione di venerdì e, di quelli asiatici, stamane.Gli investitori restano in attesa deie delle indicazioni sull', in arrivo in settimana, anche se gli occhi sono puntati sul conflitto arabo-israeliano e sui timori di escalation che potenzialmente potrebbe coinvolgere altri Paesi del Medio Oriente.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,053. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.913,2 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,16%.Sulla parità lo, che rimane a quota +201 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,79%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,49%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,43%., si muove sotto la parità il, che scende a 28.076 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.890 punti.di Piazza Affari, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,43%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,41%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,40%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,94% dopo l’ offerta di KKR per la rete del colosso TLC.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,78%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,12%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,01%.di Milano,(+1,46%),(+1,43%),(+1,30%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,13%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,36%.