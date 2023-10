Mercati asiatici in ribasso, pesante Foxconn dopo indagine

Tokyo

(Teleborsa) -, che soffrono il rischio di un conflitto più ampio ine aspettano diversi dati sull'che saranno diffusi nella regione nel corso della settimana (Singapore, Australia, Tokyo)., chiude sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,83%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muovono in retromarcia, che scivola dell'1,02%, e, che lascia sul terreno l'1,28%.Spicca il ribasso di, produttore di chip e importante fornitore Apple, dopo che i media statali cinesi hanno annunciato che le autorità hanno condotto ispezioni sulle sue filiali in varie province. Il Global Times, citando fonti anonime, ha affermato che diversi uffici delle filiali di Foxconn in tutta la Cina sono stati sottoposti a controlli fiscali e indagini sull'uso del territorio.Il mercato azionario diè chiuso per la Festa di Chung Yeung.In discesa(-0,75%). Poco sotto la parità(-0,21%); con analoga direzione, negativo(-0,84%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,86%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,9 punti; preced. 48,5 punti).