Mercati asiatici contrastati, Tokyo positiva nonostante dati PMI

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, su cui pesano i deboli dati sull'attività economica provenienti da Giappone e Australia. In particolare, i dati PMI giapponesi hanno mostrato che l'attività manifatturiera si è contratta più del previsto a ottobre, mentre la crescita nel settore dei servizi è peggiorata.mostra un timido guadagno, con ilche mette a segno un +0,20%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,20%. Sale(+0,81%).In discesa(-0,88%); sale(+0,99%). Chiusa(-1,26%); in moderato rialzo(+0,22%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%.Il rendimento dell'tratta 0,85%, mentre il rendimento delè pari 2,74%.