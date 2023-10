UniCredit, Orcel: prematuro aumento guidance utili, non esclusi altri accordi

UniCredit

(Teleborsa) - "Abbiamo migliorato la guidance finanziaria su ricavi e NII, ma non quella su utile e distribuzione. Pensiamo sia prematuro dare una nuova guidance su queste voci, in quanto stiamo discutendo su come usare il capitale in eccesso per investire ancora nella nostra trasformazione; stiamo rivedendo tutte le opzioni disponibili, quindi". Lo ha affermatodi, nella call con le agenzie che ha seguito la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023 "Abbiamo inoltre, e continueremo a fare quello che la banca ha fatto trimestre dopo trimestre e anno dopo anno, ovvero distribuire generosamente agli azionisti e rafforzare la posizione di capitale", ha aggiunto."Abbiamo raggiunto, con risultati record nei 9 mesi 2023 e l'undicesimo trimestre consecutivo di crescita di qualità con un utile netto contabile pari a 6,7 miliardi e un RoTE1 del 21,7% nei 9 mesi, e un utile netto contabile superiore a 2,3 miliardi nel terzo trimestre", ha detto l'AD presentando i conti."Siamo stati disciplinati nella crescita, abbiamo aumentato la nostra efficienza e fatto investimenti nel business per il futuro - ha spiegato - Non siamo quindi solo ottimisti sulla capacità di generare utili e distribuzione per quest'anno, ma nella".Inoltre, "il costo del rischio basso conferma la, e questa disciplina ci sostenere nei prossimi anni" e "i risultati sono ancora più sorprendenti se analizzati in parallelo con il rafforzamento patrimoniale che stiamo portando avanti".", ha risposto a una domanda che gli chiedeva se è possibile dell'come quella appena siglata con la graca Alpha . "Assumendo che i KPI dell'acquisizione siano in linea con i nostri, e ricordando che devo giustificare agli azionisti che il ritorno per loro sia positivo, allora abbiamo la possibilità di eseguire deal - ha detto - Nel caso della Romania e di Alpha è chiaro che gli accordi sono in linea con la strategia e supportano una crescita capital light"."Faremo, quindi questi ragionamenti possiamo applicarli in Italia o altri paesi europei", ha aggiunto.