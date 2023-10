Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. I mercati sono in attesa della, con la previsione che mantenga i tassi di interesse fermi. Gli investitori seguiranno con attenzione le parole diper capire quali saranno le prossime mosse.Intanto dalla Cina sono giunti deboli dati sul fronte dell'attività economica del Paese, mentre la Banca del Giappone ha adottato un tono "meno falco" di quanto i mercati si aspettassero, mantenendo i tassi di interesse negativi.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,065. L'è sostanzialmente stabile su 1.998 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,6%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +190 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,68%.avanza dello 0,51%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,56%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,79%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,15%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,13% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.424 punti.di Milano, troviamo le banche, come(+4,02%),(+2,96%).Tonica(+2,91%) dopo la commessa da 900 milioni negli USA.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,20%.del FTSE MidCap,(+4,52%),(+3,17%),(+2,54%) e(+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Su di giri(-0,99%).