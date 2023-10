Brillante Wall Street. Focus su dati e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,58%), che raggiunge i 32.929 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.167 punti. In rialzo il(+1,09%); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,48%).Gli occhi degli investitori restano concentrati sui risultati trimestrali e sull'appuntamento chiave con la Federal Reserve sui tassi di interesse. L'ottava si chiuderà con i dati sull'occupazione nel settore non agricolo americano.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,06%),(+1,71%) e(+1,55%).Tra i(+3,89%),(+3,76%),(+3,54%) e(+3,01%).Tra i(+4,79%),(+3,89%),(+3,66%) e(+3,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -21,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,00%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,91%.In perdita, che scende del 4,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1%; preced. 1%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,6%; preced. 0,1%)14:45: PMI Chicago (atteso 45 punti; preced. 44,1 punti)15:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100 punti; preced. 103 punti)13:15: Occupati ADP (atteso 141K unità; preced. 89K unità)14:45: PMI manifatturiero (atteso 50 punti; preced. 49,8 punti).