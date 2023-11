Mercati deboli. Milano schiva le vendite

TIM

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Ferrari

BPER

Intesa Sanpaolo

DiaSorin

Telecom Italia

Inwit

Iveco

LU-VE Group

Eurogroup Laminations

Maire Tecnimont

Brembo

Anima Holding

Pharmanutra

De' Longhi

Piaggio

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. L'attenzione degli investitori resta concentrato sulle, in particolare sulla Fed, con l'aspettativa che sia più accomodante dopo i dati peggiori delle attese sul mercato del lavoro americano.Tra i titoli di Piazza Affari, restano gli occhi puntati sudopo che il CdA ha approvato la vendita della rete a KKR , mossa giudicata illegittima dall'azionista francese Vivendi. Il titolo del gruppo tlc, partito in deciso rialzo, è poi scivolato in coda al listino.Sul fronte macro, nell'Eurozona l'attività economica è rallentata in ottobre.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,075. Lieve calo dell', che scende a 1.986,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +1,1%.Lopeggiora, toccando i +182 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,52%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 28.716 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.580 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,59%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,46%.Composta, che cresce di un modesto +1,38%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,89%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+3,12%),(+2,07%),(+1,36%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,51%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,47%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,31%.