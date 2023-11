In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul fronte geopolitico, l'attenzione degli investitori resta concentrata sulle tensioni in Medio Oriente, che incidono anche sui prezzi del greggio. Sul versante macroeconomico,del previsto. Intanto, i mercati continuano a guardare alle future mosse di politica monetaria:, tra cui la presidente della BCE Christine Lagarde e il governatore della Fed, Jerome Powell,. entrambi nella giornata di giovedì.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. L'è in calo (-0,76%) e si attesta su 1.962,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,46%, scendendo fino a 79,64 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,52%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,24%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 28.513 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.378 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,07% dopo aver confermato il delisting da Piazz Affari ed un maxi buy back fino ad 1 miliardo.In luce, con un ampio progresso del 2,99%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,25% alla luce di risultati trimestrali diffusi in mattinata.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,08%, nel giorno in cui ha diffuso i conti di bilancio.scende dell'1,77%. Debole ancheche segna un -1,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,47%),(+2,52%),(+2,44%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,18%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,75%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.