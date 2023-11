Vendite a Piazza Affari con trimestrali. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la pubblicazione di(la produzione industriale tedesca è diminuita per la quarta volta a settembre, mostrando una lettura ben sotto le stime di consensus), mentre. Gli investitori sono alla ricerca di indicazioni sull'andamento dell'economia e sulle future mosse di politica monetaria da parte delle banche centrali, e potranno cogliere maggiori spunti nella giornata di giovedì della presidente della BCE Christine Lagarde e del governatore della Fed Jerome Powell.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Lieve calo dell', che scende a 1.965,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 78,51 dollari per barile, in netto calo del 2,85%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +181 punti base, mentre ilsi attesta al 4,48%.resta vicino alla parità(+0,11%), piatta, che tiene la parità, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 28.396 punti, con uno scarto percentuale dello 0,69%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 30.264 punti. Pressoché invariato il(+0,1%); leggermente positivo il(+0,59%).Ilnella seduta del 7/11/2023 a Piazza Affari è stato pari a 1,93 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,95 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,06%.avanza dell'1,82%.avanza dell'1,14%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,98%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,46%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,09%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,78%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,58%.Tra i(+5,51%),(+4,27%),(+3,37%) e(+2,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,80%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,75%.scende del 2,16%. Calo deciso per, che segna un -2,09%.