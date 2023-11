Piazza Affari in leggero rialzo, corrono Nexi e BPER dopo conti

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con iLa giornata èin Europe, mentre stamattina è emerso che in Cina a ottobre l'inflazione dei prezzi al consumo è tornata in territorio negativo. La dinamica è stata indotta principalmente, e nuovamente, dalla diminuzione dei prezzi nel comparto degli alimentari, che ha compensato un aumento dei prezzi dei carburanti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,07. L'è sostanzialmente stabile su 1.947,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 76,07 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +180 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,45%.resta vicino alla parità(+0,14%), piatta, che tiene la parità, eavanza dello 0,39%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.437 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(+0,13%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 7,27%.avanza del 3,51%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,21%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,35%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,80%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tra i(+3,75%),(+3,16%),(+2,75%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,82%. Scende, con un ribasso del 3,93%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,03%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%.