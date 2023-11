Tonica Tokyo, mercati cinesi indietro dopo dati macro

Tokyo

(Teleborsa) -, recuperando dalle recenti perdite dopo una serie di trimestrali positive, mentredopo la diffusione dei dati sui prezzi al consumo e alla produzione . La lettura di ottobre ha infatti mostrato che il paese è tornato in territorio di disinflazione nell'ottavo mese dell'anno.termina la seduta con un guadagno suldell'1,49%, mentre, al contrario, incolore(-0,19%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. PiattoIn lieve ribasso(-0,27%); in frazionale progresso(+0,23%). Pressoché invariato(+0,06%); guadagni frazionali per(+0,23%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,83%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 3.000 Mld ¥; preced. 2.280 Mld ¥)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,8%; preced. -2,5%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. 0%).