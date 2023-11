Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa grazie alle banche

MPS

Deutsche Bank

BPER

Banco BPM

JPMorgan

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

BPER

Saipem

Banco BPM

CNH Industrial

Campari

Amplifon

Illimity Bank

Industrie De Nora

Sanlorenzo

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

Sesa

Antares Vision

Seco

(Teleborsa) -, tra cui spicca Piazza Affari. Il, dopo i risultati sopra le attese diffusi nei giorni scorsi da molti istituti. In particolare, si registrano i rally di(che beneficia dell'upgrade da parte dell'agenzia Fitch e degli analisti di), die di(conche ha alzato il prezzo obiettivo a 6,4 euro da 5,1 euro precedente).Ilè comunque, in assenza didi rilievo, con l'attenzione che è rivolta ai dati dell'inflazione statunitense che saranno pubblicati domani pomeriggio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,18 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +178 punti base, con ilche si posiziona al 4,50%.buona performance per, che cresce dello 0,73%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,89%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,48% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,40% rispetto alla chiusura di ieri. Buona la prestazione del(+0,74%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,45%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta del 13/11/2023 è stato pari a 2,34 miliardi di euro, in rialzo del 9,85% rispetto ai precedenti 2,13 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,8 miliardi.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+8,57%). Ottima performance per, che registra un progresso del 7,13%. Exploit di, che mostra un rialzo del 4,96%. Su di giri(+4,6%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,78%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,57%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.di Milano,(+5,10%),(+4,72%),(+4,23%) e(+3,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,41%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,45%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,71%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,62%.