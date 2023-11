Piazza Affari in rialzo, bene A2A ed ERG dopo i conti

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il., che continua a essere sostenuto dai rialzi dellee da alcuni. In particolare,ha migliorato la guidance 2023 su EBITDA e utile netto ordinario dopo i conti dei nove mesi, mentreha migliorato la guidance sul MOL 2023 dopo i risultati al 30 settembre.Sul, nel Regno Unito a ottobre le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate a +17,8 mila da +9 di settembre, mentre l'inflazione spagnola di ottobre è stata confermata al +3,5% su anno. Confermato che nel terzo trimestre del 2023 il PIL destagionalizzato è diminuito dello 0,1% nell'area euro rispetto al trimestre precedente, mentre è migliorato più delle attese l'indice ZEW tedesco a novembre. L'è comunque tutta incentrata sul dato relativo aiSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,072. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,32%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +178 punti base, con ilche si posiziona al 4,49%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,40%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,43% a 29.050 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.976 punti. In frazionale progresso il(+0,58%); sui livelli della vigilia il(-0,11%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,26%.avanza del 2,72%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,65%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,12%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Tra i(+5,78%),(+3,46%),(+2,84%) e(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,75%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,84%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.