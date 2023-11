Ratti, fatturato 9 mesi sale a 64,5 milioni. Lorenzo Zampetti nuovo CFO

Ratti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti e accessori di alta gamma a livello internazionale, ha chiuso icon unpari a 64,5 milioni di euro, in aumento di 4,5 milioni (+ 7,4%) rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.Le vendite perevidenziano la crescita dei ricavi nei paesi europei (+3,6 milioni, +13,1%), Altri Paesi (+1,1 milioni, +19,2%), nell'area USA (+0,4 milioni, +8,5%) e in Giappone (+0,2 milioni, +22,9%). In leggera flessione le vendite relative al mercato domestico (-0,8 milioni, -3,9%).Il CdA ha nominatocome, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Investor Relator di Ratti. Gli effetti della nomina decorreranno a partire dal 15 novembre 2023, data dalla quale subentrerà a Giovanna Tecchio, attualmente responsabile per le funzioni su esposte, la quale per motivi personali ha chiesto di decadere da dette funzioni, continuando a collaborare con la società in altro diverso ruolo.