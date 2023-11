5G: il ruolo chiave delle reti private nello sviluppo del settore

(Teleborsa) - Lestanno conoscendo uno, seppur in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, come Germania e Francia, ed offrono alle imprese, fra cui un "maggiordi rete, risorse e operazioni”, una “della rete” e “una". Ma per accelerare loro diffusione il Governo dovrebbe offrire le agevolazioni fiscali previste dal futuro piano "Transizione 5.0" che non sono ancora operative.Tutto quresto è emerso dallo studio dal titolo “I modelli di business del 5G: come incrociare domanda e offerta" realizzato dall’nell’ambito di, il progetto promosso da I-Com e, in collaborazione con Join Group e con la partnership diL’indagine è stata presentata a Roma nel corso della terza tavola rotonda del 2023 alla quale hanno partecipato, oltre al presidente I-Come al Direttore External Affairs and Sustainability di WINDTRE, il senior business advisor di Join Groupe la vicepresidente I-Com– che hanno illustrato la ricerca – il Professore di Telecomunicazioni Politecnico di Milano, il Professore di Strategy, Entrepreneurship and Governance SDA Bocconi, il CEO di Open Gate Italia, l’External Relations, Communication & Sustainability Director Inwit, il Deputato di Azione-Italia Viva-Renew Europe e segretario della Commissione Finanzee il Dirigente Divisione Attività internazionale e pianificazione delle frequenze della Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il dibattito è stato moderato dal presidente di Join Grouppartner dell’iniziativa.Il rapporto evidenzia che, nonostante lo sviluppo commerciale del 5G nel mondo,: nel quinquennio 2018-2022 i ricavi del settore telco si, passando da 31,2 a 26,9 miliardi. Il calo ha interessato sia le comunicazioni fisse che, anche se risulta molto più accentuato per queste ultime che, nel quinquennio di riferimento, hanno. La prospettiva di aumento delle sottoscrizioni al servizio, nel caso specifico della Penisola, non avrà gli effetti positivi registrati in altri paesi.Tra lelegate al 5G con le potenzialità più elevate ci sono appunto lee, le reti progettate specificamente per un’organizzazione aziendale. Secondo i dati raccolti dalla Global Mobile Suppliers Association (GSA), alla fine del terzo trimestre del 2022 risultavano essere state implementate, con un aumento di circa il 32% rispetto al 2021 e del 123% sul 2020.Gli ultimi dati dello(settembre 2023) individuanocon una maggiore concentrazione in Germania (20) e in Francia (13), mentre. Dal punto di vista settoriale, dall’analisi emerge una netta prevalenza dell’industria, che conta 50 casi, mentre al secondo posto si trova il comparto dei trasporti con 20. Relativamente all’Italia, gran parte di questi afferiscono all’industria: ne è un esempio la c, che punta a realizzare nei prossimi anni uno Smart Port a Genova basato su una private network 5G sicura, performante ed espandibile - e uno all’ambito istruzione e ricerca."Il 2024 può essere l’anno delle reti private 5G: la tecnologia è matura, i benefici sono chiari, già quest’anno abbiamo visto le prime realizzazioni pratiche", ha affermato il presidente I-Com, aggiungendol Governo può dare un impulso decisivo all’accelerazione attraverso un piano “Transizione 5.0” che dovrebbe includere tra le spese agevolate anche quelle relative alla connettività, colpevolmente esclusa dai precedenti provvedimenti".nell’avvicinare le imprese verso le nuove tecnologie è infatti giocato dagli. Tuttavia, tra quelle oggetto di incentivazione e sostegnodi retee ciò costituisce un, poiché sussiste una significativa interconnessione tra macchinari industriali e reti. Nell’ottica dele delle performance delle reti 5Gfigurano le(Distributed Antenna System), che migliorano la ricezione del segnale degli operatori mobili in aree particolarmente dense e affollate o dove il segnale non risulta sufficiente ad assicurare una ricezione ottimale (ospedali, musei, centri commerciali, stadi ecc.). Le coperture DAS sonoe consentono diper tutti clienti mobili presenti nell’area,.