Debole la borsa di Tokyo. Cina positiva dopo banca centrale

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza la prima seduta della settimana per la borsa di, seguendo la chiusura incerta degli indici azionari americani, venerdì, mentre si muovono in territorio positivo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesesi ferma a 33.495, appesantito dal rafforzamento dello yen sulle principali valute, in particolare, le aspettative di una pausa della stretta monetaria da parte della Fed, e la discesa dei rendimenti ai minimi in due mesi sul fronte obbligazionario americano, sostengono la divisa nipponica al cambio col dollaro.Al contrario, le piazze cinesi sono positive, dopo che la banca centrale della Cina ha lasciato invariati i tassi i interesse. L'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,37%. Effervescente(+1,58%).Con analoga direzione, sale(+1,08%).In lieve ribasso(-0,32%); pressoché invariato(+0,11%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,28%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,75%, mentre il rendimento deltratta 2,66%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).