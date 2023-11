Mercati europei positivi. Piazza Affari sale con le banche

Enel

(Teleborsa) -, che beneficiano di un clima positivo sull'onda dei risultati di Nvidia e del ritorno di Sam Altman alla guida do OpenAI, che mette in fermento il settore tech.A Milano c'è anche l'effetto dele su altre Istituzioni finanziarie italiane come CDP e Invitalia., nel giorno del Capital market Day.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,09. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.000,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 76,69 dollari per barile, con un ribasso dell'1,39%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,28%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e composta, che cresce di un modesto +0,39%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 29.266 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 31.224 punti.In moderato rialzo il(+0,5%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,55%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,51%), grazie anche a ricoperture,(+2,20%),(+1,80%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,85%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+2,73%),(+2,20%),(+2,00%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,09%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.