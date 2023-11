Borsa di Milano chiude in modesto rialzo con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Snam

Italgas

ENI

Prysmian

Banca Generali

Campari

Ferrari

MFE A

MFE B

Acea

Caltagirone SpA

Illimity Bank

Alerion Clean Power

Ferretti

Technoprobe

(Teleborsa) -, che chiudono marginalmente positivi, in una giornata piuttosto tranquilla per l. Tornano le scommesse relative ad un possibiledella BCE a fine 2024, nonostante laL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.992,4 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 76,08 dollari per barile, in calo dell'1,33%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +175 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,37%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%, senza slancio, che negozia con un +0,19%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,24%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,28% a 29.236 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 31.182 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); in frazionale calo il(-0,4%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,56%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,47%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,45%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,44%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,53%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,01%.Tentenna, che cede lo 1,00%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,95%.del FTSE MidCap,(+7,17%),(+6,18%),(+2,94%) e(+2,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.scende dell'1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,60%.Tra lepiù importanti:10:00: PMI servizi (atteso 48,1 punti; preced. 47,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 46,9 punti; preced. 46,5 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 43,4 punti; preced. 43,1 punti)00:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).