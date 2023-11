Borse europee caute. Focus sulla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, in attesa dei verbali dell'ultima riunione della BCE, dopo che, la presidente, nel suo intervento a Berlino ha frenato gli entusiasmi sulla fine della stretta monetaria. Ieri il, parlando dell’inflazione ha detto "siamo sulla strada giusta e nei prossimi 12-15 mesi raggiungerà il nostro obiettivo", ossia quello di attestarsi sotto la soglia del 2%.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,31%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,33% e continua a trattare a 76,08 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +175 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,33%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,23%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.144 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 31.108 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,15%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,77%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,72%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,71%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,05%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Tra i(+5,94%),(+5,90%),(+2,10%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,36%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,80%.