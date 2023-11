Wall Street poco mossa, occhi a dichiarazioni funzionari Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

energia

beni di consumo per l'ufficio

Boeing

3M

Chevron

Nike

Walt Disney

Merck

Travelers Company

PDD Holdings

Atlassian

Palo Alto Networks

Paypal

Micron Technology

IDEXX Laboratories

DexCom

GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) -, che, in attesa di ulteriori indicazioni dai dati macroeconomici e dalle parole dei banchieri centrali sulla. I riflettori questa settimana sono puntati sulla giornata di giovedì, quando sarà pubblicato il rapporto sulla spesa per consumi personali (PCE) di ottobre negli Stati Uniti, che include il PCE core, ritenuto la misura dell'inflazione preferita dalla Fed.Intanto, sul fronte macroeconomico, sia Standard &Poor's che la Federal Housing Finance Agency hanno comunicatostatunitense in aumento nel mese di settembre 2023. Inoltre, il Conference Board ha comunicato che a novembre è aumentata la, mentre la Fed di Richmond ha detto che il settore manifatturiero è peggiorato a novembre.Occhi puntati sulle dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve.ha affermato di essere "sempre più fiducioso che la politica sia attualmente ben posizionata per rallentare l'economia e riportare l'inflazione al 2%", mentreha detto che il suo "outlook economico di base continua a prevedere che dovremo aumentare ulteriormente i tassi per mantenere la politica sufficientemente restrittiva da riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo".Guardando ai, ilè in rialzo dello 0,27%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.557 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,19%); poco sopra la parità l'(+0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+0,85%),(+0,71%) e(+0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,91%),(+1,49%),(+1,44%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,47%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,84%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+18,45%),(+4,33%),(+3,51%) e(+3,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.scende dell'1,82%. Calo deciso per, che segna un -1,74%.