Mercati europei positivi, occhi ai dati sull'inflazione

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. In mattinata è emerso che l'spagnola è diminuita a novembre 2023, risultando anche sotto le attese degli analisti, mentre alle 14:00 sarà diffusa la lettura della Germania sempre per il mese di novembre. aumenta leggermente lanel mese di novembre 2023, secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea. L'Istat ha invece segnalato che ilè calato per il quarto mese consecutivo, raggiungendo il livello più basso da aprile 2021, mentre l'indice di fiducia dei consumatori, dopo quattro mesi consecutivi di calo, è tornato ad aumentare pur mantenendosi al di sotto del livello medio registrato nel periodo gennaio - ottobre 2023.Lieve calo dell', che scende a quota 1,098. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.037,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,73%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +173 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,18%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,97%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,73% sul; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,70%, portandosi a 31.550 punti. Leggermente positivo il(+0,32%); come pure, sale il(+1,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,61%),(+3,22%),(+2,67%) e(+2,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,08%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.del FTSE MidCap,(+4,26%),(+2,95%),(+1,83%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,38%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.