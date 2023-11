Borse europee in rialzo dopo i dati confortanti sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Lehanno, dopo la diffusione del dato sull'inflazione della zona euro, che ha registrato un ulteriore rallentamento a novembre, consolidando l'. In particolare, il CPI flash ha registrato variazioni di -0,5% m/m (rispetto a -0,2% atteso e +0,1% precedente) e di +2,4% a/a (rispetto a +2,7% atteso e +2,9% precedente). Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, "la bilancia dei rischi sul profilo atteso di inflazione pende ancora, seppur in minor misura, verso l’alto per via di possibili nuovi shock sulle componenti più volatili (energia ed alimentari)".Sempre sul fronte macro, nell'Eurozona a ottobre il rimasto fermo al 6,5%, mentre in Italia nello stesso mese è salito da 7,6% a 7,8%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,57%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,35%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,63%, scendendo fino a 75,81 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +177 punti base, con un aumento di 4 punti base, con ilpari al 4,22%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,41%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 29.737 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 31.694 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,16%); come pure, senza direzione il(+0,06%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 30/11/2023 è stato pari a 5,94 miliardi di euro, con un incremento del 119,21%, rispetto ai precedenti 2,71 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,43 miliardi.di Milano, troviamo(+3,41%),(+2,71%),(+1,40%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,43%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Tra i(+3,21%),(+2,18%),(+1,99%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,29%. Calo deciso per, che segna un -3%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,33%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,27%.