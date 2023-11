Tonica Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta con un guadagno frazionale dopo il finale cauto degli indici azionari statunitensi. Si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,Gli investitori restano in attesa dell'aggiornamento sull’inflazione negli Stati Uniti che arriverà in giornata. Dai dati di ottobre sulla misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve gli addetti ai lavori si attendono che i prezzi continuino ad allentarsi, come è avvenuto dalla metà del 2022. Si prevede che la banca centrale americana manterrà stabile il sui tasso di interesse quando si riunirà a dicembre.Sempre oggi ci sarà la riunione dei produttori di petrolio (Opec) a Vienna. La riunione allargata dei paesi produttori, che include Arabia Saudita e Russia, deve decidere sull'accordo per i livelli di produzione, inserendo eventuali modifiche a quanto previsto per il 2024.L'indice giapponesesale dello 0,44%, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,25%.Senza direzione(+0,01%); guadagni frazionali per(+0,3%).Leggermente negativo(-0,24%); in denaro(+0,72%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%.Il rendimento per l'è pari 0,68%, mentre il rendimento deltratta 2,69%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,5%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 6,2%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,1 punti; preced. 48,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,3 punti; preced. 49,5 punti).