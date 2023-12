Debole Wall Street, cautela dopo il rally delle ultime settimane

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 36.125 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.567 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,24%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,32%).Nonostante le perdite delle ultime due sedute, le ultime cinque settimane di guadagni consecutivi significano che tutti e tre gli indici azionari sono ancoraIn luce sul listino nordamericano S&P 500 il. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,70%),(-1,37%) e(-0,86%).del Dow Jones,(+2,11%),(+1,14%),(+1,01%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,48%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%.Al top tra i, si posizionano(+2,33%),(+2,15%),(+2,11%) e(+1,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,70%.Seduta negativa per, che scende del 4,57%.Sensibili perdite per, in calo del 3,90%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,41%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 128K unità; preced. 113K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -64,1 Mld $; preced. -61,5 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 4,7%; preced. 3,5%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 2,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,61 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 36,84K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 218K unità).