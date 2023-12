Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori che attendono nuove indicazioni sul fronte macroeconomico e guardano alle prossime riunioni delle banche centrali.Sul fronte macroeconomico, i dati sull' occupazione del settore privato hanno evidenziato che a novembre il mercato del lavoro cresce , ma meno delle attese. Il deficit della bilancia commerciale a ottobre è aumentato del 5,1% a 64,3 miliardi di dollari.A spingere i listini le scommesse su un taglio dei tassi da parte di Fed e BCE, che si riuniranno il 13 e il 14 dicembre.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,28%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.582 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,26%).