Mercati cauti. Focus su banche centrali e lavoro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Gli investitori attendono la pubblicazione dei dati, cercando conferme sulla fine del ciclo restrittivo della politica monetaria americana. Restando sul fronte delle banche centrali, lapotrebbe porre fine già questo mese all’attuale politica di tassi negativi Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,077. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,34%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 70,16 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +175 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,92%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,07%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 30.283 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 32.242 punti.di Milano, troviamo(+1,43%),(+1,18%),(+0,93%) e(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,36%.del FTSE MidCap,(+1,10%),(+1,03%),(+1,02%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%.scende del 2,67%.Calo deciso per, che segna un -2,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,22%.