Wall Street positiva in attesa dei dati sul lavoro. Alphabet trascina il Nasdaq

(Teleborsa) -, con Nasdaq che è trascinato dalla corsa di, dopo il lancio del modello più avanzato di intelligenza artificiale della società (Gemini). Lerimangono sotto l'attenzione degli investitori, in vista delle riunioni di dicembre e dopo le dichiarazioni di Kazuo Ueda, governatore della, che ha fatto riferimento alla possibile fine della politica monetaria del Giappone incentrata sui tassi negativi. Sulle scelte dellapotrebbero incidere in dati in arrivo domani dalla pubblicazione dela novembre, il più importante market mover della settimana.Intanto, sempre sul fronte del lavoro, è emerso che nell'ultima settimana sono state pressoché invariate lenegli USA; in calo oltre le attese, invece, le richieste continuative di sussidio. Inoltre, sono aumentati i licenziamenti negli USA nel mese di novembre, secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas.Guardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,20%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.584 punti. Positivo il(+1,43%); come pure, in denaro l'(+1,02%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+3,68%),(+1,13%) e(+0,85%). Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,07%),(+1,81%),(+1,58%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Al top tra i, si posizionano(+8,17%),(+8,07%),(+6,30%) e(+6,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,06%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%.