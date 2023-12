Standard Ethics: migliorano rating ESG delle maggiori quotate in Germania, UK e Francia

Porsche

(Teleborsa) - Standard Ethics, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità, ha affermato chenelleha un rating a livello "". Il dato è emerso con la pubblicazione del Corporate Standard Ethics Ratings (Corporate SER) delle maggiori società quotate in borsa delle tre delle più importanti economie del Nord Europa: Germania, Regno Unito e Francia.Nel corso del 2023 sono stati assegnati i primi rating ESG a(E-) e(EE-). Le action sunon hanno prodotto variazioni ai rispettivi Corporate SER, "E+" con Outlook "Positivo" per la prima ed "E" con Outlook "Positivo" per la seconda. Da segnalare l'upgrade recente ricevuto da, attualmente con Corporate SER "EE".Complessivamente, il livello di aziende con un Sustainable Grade è di circa il. Questa percentuale potrebbe salire al 70% se l'Outlook "Positivo" di Bayer si trasformasse in un futuro upgrade del rating a "EE-" (adeguato).Nel corso del 2023 sono stati confermati i rating di"EE-" e SSE "EE", sono stati emessi i primi rating ESG per"E+" ed"E". L'Outlook diè stato elevato a "Positivo" confermando il Corporate Rating "EE-".ha visto dare seguito al precedente "E+" con Outlook "Positivo" raggiungendo il rating "EE-". Upgrade e stesso livello anche per"EE-".Dalla pubblicazione dell'Annual Report 2022 da parte di Standard Ethics il 31 gennaio 2023, il livello delle società con un Sustainable Grade è salito dal 72% al. Le maggiori società quotate del Regno Unito rappresentano un esempio virtuoso con il loro approccio sistemico alla Sostenibilità.Con gli ultimi aggiornamenti dei rating ESG di Standard Ethics, sono stati effettuati upgrade ai gruppi fashion&luxury, che è passato da "E" a "E+", e a, che è passato da "E-" a "E", mentre è stato confermato il rating "E+" di. A metà anno si è assistito al cambiamento di alcuni Outlook: da "Positivo" a "Negativo" per, con la conferma del rating "EE-", e da "Positivo" a "Stabile" per, con il mantenimento del rating "EE-". Più recentemente, è stato emesso il primo rating di sostenibilità "EE" perIn conclusione, ildelle maggiori società francesi quotate in borsa detiene attualmente un Sustainable Grade rispetto al 57% segnalato alla fine di gennaio 2023.