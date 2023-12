Clima attendista sulle borse europee in vista di Fed e BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come le altre borse di Eurolandia, con l'attenzione degli investitori concentrata sulle banche centrali. Attese stasera le indicazioni della Fed, con l'ultimo dato sull'inflazione che ha aumentato l'incertezza sulle prospettive della banca centrale americana. Domani sarà la volta di BCE e BoE. In focus anche la Banca del Giappone, che secondo gli addetti ai lavori, manterrà la sua politica ultra-allentata più a lungo.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.981,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,40%.Sulla parità lo, che rimane a quota +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,98%.è stabile, riportando un moderato +0,16%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,28%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,34%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.386 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 32.372 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+2,11%),(+1,45%),(+1,34%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,34%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+3,06%),(+2,37%),(+2,25%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -18,86%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,15%.