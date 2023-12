Positiva Wall Street dopo previsioni FOMC di tagli tassi nel 2024

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo la decisione sui tassi del Federal Open Market Committee (FOMC ) della Fed e le. Come atteso, i tassi sono rimasti fermi per il terzo meeting consecutivo, ma dal dot plt è emerso che la proiezione mediana dei tassi per la fine del 2024 è scesa al 4,6%, e ciò implica tre tagli dei tassi di 25 punti base per il prossimo anno.La Borsa di New York mostra sulun rialzo dello 0,58%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.674 punti. Poco sopra la parità il(+0,67%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,51%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,76%),(+0,93%) e(+0,91%).del Dow Jones,(+2,25%),(+1,59%),(+1,52%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.Tra i(+11,81%),(+3,42%),(+3,01%) e(+2,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,30%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.