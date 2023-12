Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, con l'attenzione concentrata sulle banche centrali. In focus la Banca del Giappone, che secondo gli addetti ai lavori, manterrà la sua politica ultra-allentata più a lungo. Attese stasera le indicazioni della Fed, con l'ultimo dato sull'inflazione che ha aumentato l'incertezza sulle prospettive della banca centrale americana. Domani sarà la volta di BCE e BoE.L'indice giapponesemette a segno un +0,22%, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dell'1,16%.Variazioni negative per(-0,93%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-0,94%).Leggermente negativo(-0,53%); leggermente positivo(+0,3%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%. Composto ribasso per l', in flessione dell'1,02% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,69%, mentre il rendimento deltratta 2,65%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 10 punti; preced. 9 punti)00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,4%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,2 punti; preced. 48,3 punti)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,6%; preced. 4,6%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 12,5%; preced. 7,6%).