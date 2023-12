Mercati deboli. Londra chiude in anticipo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli occhi degli investitori puntati sull’inflazione PCE negli Stati Uniti, a novembre, il dato preferito dalla Federal Reserve. L'indicatore è atteso in calo e potrà essere utile per ricavare indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della banca centrale americana.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,39%), raggiunge 74,92 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,23% a quota +161 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,59%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,15%, eè stabile, riportando un moderato +0,04%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.271 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 32.383 punti, sui livelli della vigilia.di Milano, troviamo(+0,88%),(+0,81%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.del FTSE MidCap,(+3,02%),(+2,73%),(+1,85%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,14%.