Debole il mercato di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, sulle prese di profitto dopo i guadagni guidati dall'ottimismo che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi già da marzo. Nel frattempo prosegue l’apprezzamento dello yen sulle principali valute, penalizzando il comparto più legato all’export.L'indicelima lo 0,51%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata al 2,76%.In netto miglioramento(+2,56%); sulla stessa linea, sale(+1,39%).In moderato rialzo(+0,36%); sulla stessa linea, positivo(+0,71%).Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente. Rosso per l', che sta segnando un calo dello 0,98%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,59%, mentre il rendimento deltratta 2,59%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,1%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 1,3%).