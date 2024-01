Asia in rosso. Tokyo ancora chiusa per festività

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche hanno chiuso un'altra seduta incerta, orfane diche è rimasta chiusa per una festività. A pesare ha contribuito la seduta negativa di Wall Street in scia ai dubbi su un taglio anticipato dei tassi da parte della Fed.Le borse cinesi hanno scontato anche il dato modesto del PMI manifatturiero.recupera lo 0,17%, mentre vendite diffuse condizionano, che cede lo 0,75%. Giù anche(-1,65%).Giornata no per(-2,22%).Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi, in rosso(-0,92%); con analoga direzione si muovono(-0,79%),(-0,38%) e(-0,23%). Tiene(+0,29%).In lieve ribasso(-0,60); sulla stessa tendenza, in discesa(-1,4%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,23%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,64%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'scambia 0,62%, mentre il rendimento per ilè pari 2,58%.