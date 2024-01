Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con l'attenzione degli investitori concentrata sui verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che saranno pubblicati in serata, da cui gli investitori si aspettano delle indicazioni sull'inizio del taglio dei tassi d'interesse.Sul fronte macro, focus sul rapporto sull'occupazione di dicembre e sui dati sull'inflazione americana, in programma venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,49%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.717 punti. Variazioni negative per il(-0,81%); con analoga direzione, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,35%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,30%),(-1,00%) e(-0,93%).Al top tra i(+1,76%),(+1,36%),(+1,09%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.Calo deciso per, che segna un -2,57%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,32%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,09%.(+2,22%),(+1,39%),(+1,09%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,17%.In perdita, che scende del 5,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,7 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,43%.