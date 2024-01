Borsa di New York chiude debole dopo Minutes Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude un'altra sessione debole, in scia alla pubblicazione delle Minutes della Fed, che hanno confermato la possibilità di tagli dei tassi d'interesse, ma non hanno chiarito il timeng e la consistenza dei tagli.A New York, ilè in calo (-0,76%) e si attesta su 37.430 punti in chiusura; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.705 punti, in calo dello 0,80%.In rosso il(-1,06%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,56%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,88%),(-1,51%) e(-1,11%).Tra i(+1,91%),(+1,35%),(+1,11%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,05%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,12%.scende del 2,87%.Calo deciso per, che segna un -2,36%.Tra i(+2,27%),(+2,01%),(+1,39%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,56%.Sensibili perdite per, in calo del 5,28%.In apnea, che arretra del 4,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,60%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 45,51K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 113K unità; preced. 103K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 218K unità)15:45: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 50,8 punti)15:45: PMI composito (atteso 51 punti; preced. 50,7 punti)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,91 Mln barili)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,7%).