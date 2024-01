Borsa di Tokyo riapre l'anno incerta in linea con il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) -, inclusa la piazza dial rientro dopo il lungo ponte festivo del Capodanno. L'indiceè scivolato sul finale e mostra un calo dello 0,53%, mentre tiene il Topix con un vantaggio dello 0,20%. In discesa anche(-0,89%).A penalizzare i mercati asiatici contribuiscono le incertezze sui tagli dei tassi della BCE, ma i mercati cinesi hanno risentito anche del giudizio negativo di Fitch sui gestori di fondi statali.è così scivolata dello 0,43% edello 0,80%. Più stabileFra le altre piazze che chiuderanno più tardi gli scambi è incerta(-0,02%), mentre fa peggio(-0,99%). In positivo viaggiano(+0,63%) e(+0,67%).In frazionale progresso(+0,62%); poco sotto la parità(-0,34%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,29%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,61%, mentre il rendimento delscambia 2,57%.