Borsa di Tokyo in moderato rialzo. Asia mista in attesa dati USA

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno comunque tentato di recuperare le perdite incassate nei primi giorni dell'anno. A frenare i mercati hanno concorso le Minutes della Fed e l'attesa per i dati occupazionali americani in uscita oggi.continua la seduta poco sopra i livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,21% sul, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,87%. Più incerta(-0,35%).Le borse cinesi hanno continuato a risentire del downgrade di Fitch sul settore dell'asset management.cede l'1%, mentreè in calo dell'1,14%. In rosso anche(-0,14%).Fra le altre pborse che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia in frazionale calo(-0,59%), mentre tiene(+0,16%).Senza direzione(+0,14%); con analoga direzione, pressoché invariato(-0,16%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,28%. La giornata del 4 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,23%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%.Il rendimento dell'scambia 0,61%, mentre il rendimento per ilè pari 2,55%.