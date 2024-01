Borse europee negative, focus su dati macro e risvolti per banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori. L'attenzione è oggi rivolta ai, dopo il leggero rialzo dell'inflazione registrato ieri in Germania e Francia, con gli investitori che sono alla ricerca di nuove indicazioni che possano confermare il ridimensionamento delle scommesse sul taglio dei tassi da parte delle maggiori banche centrali.Lieve calo dell', che scende a quota 1,092. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.041,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 73,02 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +169 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,87%.calo deciso per, che segna un -0,87%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,94%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,18%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,65%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,69%, scambiando a 32.261 punti. In ribasso il(-1,06%); con analoga direzione, in rosso il(-1,12%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,00%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,75%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,71%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,13%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Tra i(+1,40%),(+0,86%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,44%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,01%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,86%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,48%.