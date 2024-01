Wall Street chiude debole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Merck

Amgen

American Express

JP Morgan

Walgreens Boots Alliance

Nike

Apple

Walt Disney

Marvell Technology

Align Technology

Vertex Pharmaceuticals

DexCom

Walgreens Boots Alliance

ON Semiconductor

NXP Semiconductors

Enphase Energy

(Teleborsa) - Wall street ha chiuso gli scambi all'insegna della debolezza all'indomani delle indicazioni giunte dalle Minutes della Fed. A penalizzare i mercati sono le incertezze sui tassi in attesa di leggere venerdì i dati del mercato del lavoro USA.A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 37.440 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.689 punti.In frazionale calo il(-0,53%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,43%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-1,63%),(-0,97%) e(-0,69%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,95%),(+0,83%),(+0,76%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,12%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,19%.(+2,42%),(+2,00%),(+1,35%) e(+1,31%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,92%.Scende, con un ribasso del 3,85%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,72%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,8%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 163K unità; preced. 199K unità)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 52,6 punti; preced. 52,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 2,3%; preced. -3,6%).