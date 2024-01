Piazza Affari poco mossa, corre Pirelli

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Pirelli

Snam

Leonardo

Ferrari

Banca MPS

Banco BPM

STMicroelectronics

BPER

Rai Way

Saras

Italmobiliare

Acea

Zignago Vetro

Banca Ifis

Caltagirone SpA

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, in una seduta priva di grandi spunti. Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca ha registrato il sesto calo consecutivo a novembre, mentre il tasso di disoccupazione italiano è sceso 7,5% sempre a novembre (-0,2 punti, contro attese degli analisti per un tasso in salita a 7,9%).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,094. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,30%.Lieve peggioramento dello, che sale a +168 punti base, con un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,86%.piccola perdita per, che scambia con un -0,38%,è stabile, riportando un moderato -0,11%, e tentenna, che cede lo 0,29%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.528 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 32.622 punti. Sulla parità il(-0,05%); in frazionale calo il(-0,27%).di Milano, troviamo(+3,77%),(+1,81%),(+1,16%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,05%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,22%.scende dell'1,59%.del FTSE MidCap,(+2,51%),(+1,90%),(+1,60%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,27%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,19%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,03%.