Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,42%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.757 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,17%); come pure, senza direzione l'(-0,02%).L'attenzione degli investitori è sempre rivolta ai dati sull’inflazione americana, previsti per domani, giovedì, per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali. L'ultimo rapporto sull'occupazione, che ha mostrato un mercato del lavoro più forte delle stime, ha portato gli addetti ai lavori a ridurre le ipotesi di un primo taglio dei tassi già dal mese di marzo. Focus anche sulla nuova stagione delle trimestrali, in avvio venerdì, che comincerà dalle big bancarie.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,63%),(-1,10%) e(-0,76%).Al top tra i(+0,89%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,07%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,41%.(+4,82%),(+4,61%),(+3,78%) e(+3,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,74%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,25%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,04%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -5,5 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 3,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 202K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,3%; preced. 0,9%).