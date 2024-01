Mercati europei positivi, petrolio schizza in alto con tensioni in Medioriente

JPMorgan

(Teleborsa) -, che fanno schizzare il prezzo del petrolio. Nella notte gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno colpito obiettivi militari Houthi nello Yemen, in risposta agli attacchi effettuati ad imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso dal gruppo militante sostenuto dall'Iran. L'attenzione è anche rivolta alle indicazioni provenienti dalle, con i primi importantiche hanno rilasciato in queste ore i propri risultati ().Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. L', in aumento (+0,99%), raggiunge 2.049,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,36%.Invariato lo, che si posiziona a +159 punti base, con ilche si attesta al 3,77%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,56%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,57%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 32.527 punti. Sale il(+0,8%); come pure, positivo il(+1,15%).di Milano, troviamo(+2,84%),(+2,48%),(+2,36%) e(+2,31%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,66%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.del FTSE MidCap,(+5,67%),(+5,34%),(+4,40%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,33%. Tentenna, che cede l'1,16%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.